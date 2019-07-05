Молодой человек, который утверждает, что в 2016 году подвергся домогательствам со стороны американского актёра Кевина Спейси, отказался от гражданского иска. Документ был подан 26 июня в суд города Нантакет, штат Массачусетс.
Об этом сообщает телеканал
Гражданский иск был связан с обвинениями, которые являются предметом уголовного разбирательства в отношении Спейси. Как заявляет экс-ведущая новостной программы на американском телевидении Хизер Унру, в 2016 году актёр на вечеринке домогался её сына, которому на тот момент было 18 лет.
Звезда отвергает предъявленные обвинения.
Как писал News.ru, громкий скандал вокруг Спейси разгорелся в октябре прошлого года. Тогда актёр Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые имели место около 30 лет назад. После этого Спейси был вынужден сделать каминг-аут. Вскоре аналогичные обвинения против оскароносного артиста выдвинули ещё около 30 человек, среди них в основном были мужчины.