https://static.news.ru/photo/4161ae0c-9f31-11e9-9bea-fa163e074e61_1024.jpg Кевин Спейси Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Молодой человек, который утверждает, что в 2016 году подвергся домогательствам со стороны американского актёра Кевина Спейси, отказался от гражданского иска. Документ был подан 26 июня в суд города Нантакет, штат Массачусетс.

Об этом сообщает телеканал NBC Boston .

Гражданский иск был связан с обвинениями, которые являются предметом уголовного разбирательства в отношении Спейси. Как заявляет экс-ведущая новостной программы на американском телевидении Хизер Унру, в 2016 году актёр на вечеринке домогался её сына, которому на тот момент было 18 лет.

Звезда отвергает предъявленные обвинения.

Как писал News.ru, громкий скандал вокруг Спейси разгорелся в октябре прошлого года. Тогда актёр Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые имели место около 30 лет назад. После этого Спейси был вынужден сделать каминг-аут. Вскоре аналогичные обвинения против оскароносного артиста выдвинули ещё около 30 человек, среди них в основном были мужчины.