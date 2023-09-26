Обвиненный в коррупции Менендес не сомневается, что останется сенатором США

Фото: Stefani Reynolds / CNP / AdMedia / Global Look Press

Глава международного комитета сената США Роберт Менендес, обвиненный в коррупции, выразил уверенность, что он будет оправдан судом и сможет сохранить свой пост в верхней палате конгресса, передает РИА Новости. По его словам, ему предстоит самое серьезное испытание в жизни.

Я осознаю, что это будет мое самое большое сражение. Но, как я говорил на протяжении всего процесса, я твердо верю, что, когда будут представлены все факты, меня не только оправдают, но я и останусь старшим сенатором от Нью-Джерси, — заявил сенатор.

Сенатор подчеркнул, что не предоставлял никаких льгот Египту и тщательно контролировал распределение военной помощи этой стране, а также критиковал власти Египта за нарушения прав человека. Относительно найденной суммы в полмиллиона долларов, Менендес заявил, что это не взятка, а деньги, которые он откладывал на черный день в соответствии со старой семейной традицией. В результате разбирательства, Менендес временно отстранили от должности председателя международного комитета, но он продолжает работать в сенате.

Напомним, сенатору Менендесу предъявили обвинения в коррупции. По версии следствия, сенатор-демократ за взятки передавал властям Египта чувствительную информацию американских властей, которая, в том числе, касалась продажи вооружений и военной помощи.