https://static.news.ru/photo/02c56eea-3478-11ea-94bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maren Hennemuth/dpa/Global Look Press

Директор бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Солрун Гисладоттир призвала американские власти привлечь к суду либо освободить заключённых тюрьмы ЦРУ в Гуантанамо.

Спустя 18 лет после открытия лагеря для заключённых в Гуантанамо, БДИПЧ ОБСЕ ещё раз повторяет свой призыв к закрытию лагеря и полному соблюдению международных стандартов в области прав человека, которые необходимы для эффективной и устойчивой борьбы с терроризмом, — цитирует Гисладоттир пресс-служба бюро.

Она добавила, что соблюдение прав человека — это юридическая ответственность, а не вопрос выбора. По словам директора БДИПЧ, отсутствие уважения к международному праву подрывает безопасность в стране, вне зависимости от её исторического бэкграунда.

Как ранее писал NEWS.ru, США больше не будут помещать захваченных в Сирии боевиков в тюрьму для подозреваемых в терроризме в Гуантанамо, как это делали предыдущие американские администрации, поэтому европейские государства обязаны их забрать.