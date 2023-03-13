Обращение Байдена к нации после банкротства двух банков длилось пять минут Байден экстренно обратился к американцам на фоне банкротства двух крупных банков

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил во время экстренного обращения к нации на фоне банкротства двух крупных банков страны, что американцы могут быть спокойны за безопасность государственной банковской системы. По его словам, налогоплательщики не понесут потерь. Обращение главы государства длилось пять минут.

Важно, что налогоплательщики не понесут никаких потерь, — сказал Байден.

Он добавил, что все депозиты американцев доступны им по требованию и они не понесут потери из-за проблем в банковском секторе. Байден отметил, что руководство обанкротившихся кредиторов уволят. При этом президент не стал обещать, что банкротство двух кредитных организаций не повлечет за собой цепной реакции.

В ходе своего обращения американский лидер обвинил в крахе Silicon Valley и Signature Bank администрацию бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

При этом сам Трамп ранее заявил, что политика Байдена спровоцирует новую Великую депрессию в стране. По его словам, это потрясение будет более серьезным, чем то, которое страна пережила в 1929 году.