Обозреватель Sky News высмеяла кадры с президентом США Джо Байденом Обозреватель Sky News Australia Панахи высмеяла кадры с президентом США Джо Байденом

Визит Джо Байдена в Южную Корею / Фото Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обозреватель Sky News Australia Рита Панахи высмеяла кадры прилёта президента США Джо Байдена в Южную Корею. На ролике, появившемся на YouTube, «растерянный» американский президент в одиночестве спускается с трапа самолёта. Приблизившись к представителям принимающей стороны для рукопожатия, он снимает маску и начинает общение.

Давайте сверимся с лидером свободного мира, который только прибыл в Южную Корею. И он действует так же ясно и рационально, как вы и ожидали, — заявила Панахи.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил о самых забавных ляпах и казусах американского президента Джо Байдена, опубликовав подборку видео и посочувствовав президенту. В подборке Медведев напомнил о случаях, когда Байден «здоровался с невидимкой», засыпал во время официальной церемонии, падал на ступеньках трапа самолёта и забывал имя своего оппонента, экс-президента США Дональда Трампа.

Администрация президента США ранее объяснила ситуацию с падением Байдена тем, что тот не совладал с порывами ветра. Эта информация тоже заставила американцев задуматься о состоянии своего президента, учитывая, что скорость ветра в тот момент составляла 6 м/с.