Обнародовавший налоговую отчетность Трампа получил пять лет тюрьмы

Фото: Delcia Lopez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-сотрудник налоговой службы США (IRS), ответственный за передачу в СМИ налоговой отчетности бывшего президента США Дональда Трампа в 2020 году, приговорен к пяти годам тюремного заключения, написала газета Wall Street Journal. Подсудимый признал вину в передаче налоговых документов газете New York Times и НКО ProPublica. По его словам, он действовал, отдавая себе отчет, что, скорее всего, окажется в суде.

Бывший работник IRS в понедельник был приговорен к пяти годам тюремного заключения за утечку налоговой отчетности тогдашнего президента Дональда Трампа и тысяч состоятельных американцев, — уточнило издание.

Ранее сообщалось, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность введения пошлин в размере 60% на импорт товаров из Китая в случае своего переизбрания. Это, по словам журналистов, может привести к «глобальной торговой войне».

До этого Трамп заявил, что способен прекратить противостояние на Украине еще до своей инаугурации. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не имеют представления о том, как эти обещания могут быть реализованы на практике, потому что никаких контактов с американским политиком не было.