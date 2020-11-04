Обнародованы предварительные результаты выборов президента США

Предварительные результаты выборов президента США свидетельствуют о том, что оба кандидата сохраняют реальные шансы на победу. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп лишь немного уступает своему конкуренту, представителю Демократической партии Джо Байдену.
Статистику
Важнейшим остаётся вопрос предпочтений выборщиков в разных штатах. По информации источника, Байдена поддерживает 238 выборщиков при необходимых для победы 270.
Ранее, как писал NEWS.ru, эксперт предсказал проблемы для России в случае успеха Байдена. Если победит Джо Байден и большинство в сенате будет принадлежать демократам, то Россию, по мнению специалиста, ждёт обвал экономики и долгий кризис.