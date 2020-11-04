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Обнародованы предварительные результаты выборов президента США

10:24, 04 ноября 2020 1 210
Фото: Ron Adar/Global Look Press

Предварительные результаты выборов президента США свидетельствуют о том, что оба кандидата сохраняют реальные шансы на победу. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп лишь немного уступает своему конкуренту, представителю Демократической партии Джо Байдену.

Статистику приводит Fox News. По данным телеканала, Байдена поддержало 65 941 737 избирателей. За Трампа отдали голоса 64 262 438 человек.

Важнейшим остаётся вопрос предпочтений выборщиков в разных штатах. По информации источника, Байдена поддерживает 238 выборщиков при необходимых для победы 270.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперт предсказал проблемы для России в случае успеха Байдена. Если победит Джо Байден и большинство в сенате будет принадлежать демократам, то Россию, по мнению специалиста, ждёт обвал экономики и долгий кризис.

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