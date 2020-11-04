Обнародованы предварительные результаты выборов президента США

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Публикацию президента США Дональда Трампа в Twitter о том, что у него пытаются украсть выборы, пометили как «вводящую в заблуждение».

Согласно пометке руководства соцсети поверх твита американского лидера, некоторые или все материалы, содержащиеся в сообщении, «спорные и могут вводить в заблуждение относительно выборов или другого гражданского процесса». Как писал NEWS.ru,...