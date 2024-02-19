Обнародованы кровавые подробности жизни предка Байдена WP: прапрадед Байдена устроил поножовщину в армии 160 лет назад

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Прапрадед нынешнего президента США Джо Байдена Мозес Робинетт устроил поножовщину в армии около 160 лет назад, пишет Washington Post со ссылкой на архивные записи. Инцидент произошел в период Гражданской войны. Позднее дальний родственник американского политика был помилован президентом Авараамом Линкольном.

Документы указывают, что Авраам Линкольн помиловал прапрадеда Байдена, — говорится в публикации.

Согласно архивным записям, в 1864 году прапрадед Байдена накинулся с ножом на сослуживца. Тогда Робинетта обвинили в покушении на убийство и отправили в заключение. Помимо прочего, его судили за нарушение военной дисциплины. Приговором суда предка политика отправили в тюрьму на два года.

Ранее архиепископ Серджио Пагано рассказал, что в архивах можно найти малоизвестные и закулисные подробности об отношениях Ватикана с внешним миром за последние 12 веков, в частности историю Бенедикта XV, который фактически оставил церковь без денег. По его словам, хранилище церковных документов представляет собой двухэтажный несгораемый железобетонный бункер.