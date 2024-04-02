Обнародован список крупнейших получателей военной помощи из США WP: Израиль стал ключевым получателем военной помощи США за 77 лет

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В период с 1946 по 2023 год США передали Израилю военную помощь на сумму $206 млрд, сообщает The Washington Post, ссылаясь на официальные правительственные материалы. Это означает, что именно Израиль является крупнейшим получателем американской военной поддержки со времен Второй мировой войны.

На втором месте, согласно данным Госдепартамента США, оказался Афганистан, которому Вашингтон выделил помощь в общей сложности на $105 млрд. Следом идет бывший Южный Вьетнам ($95 млрд) и Египет ($90 млрд).

Ранее стало известно, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон уже в апреле намерен вынести на рассмотрение законопроект о выделении средств на помощь Украине.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметился обвинениями в адрес Вашингтона. По его словам, неспособность Конгресса США своевременно одобрить пакет военной помощи в размере $60 млрд дорого обошлась Киеву. В сложившейся обстановке ВСУ приходится отступать, чтобы обезопасить линию фронта и сохранить боеприпасы, указал он. Зеленский подчеркнул, что без поддержки Вашингтона у Киева не будет средств ПВО и РЭБ, ракетных комплексов Patriot, а также боеприпасов для артиллерии.