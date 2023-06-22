Обломки пропавшего батискафа указали на направленный внутрь взрыв Береговая охрана США: обломки пропавшего батискафа указывают на направленный внутрь взрыв

Фото: OceanGate

Представитель Береговой охраны США Джон Могер подтвердил обнаружение обломков пропавшего батискафа «Титан», передает РИА Новости. Он также добавил, что, исходя из данных, собранных на месте обнаружения обломков, судно подверглось «катастрофическому взрыву, направленному внутрь».

После того как мы пришли к этому выводу, мы связались с семьями, — заявил Джон Морген.

Джон Могер также сообщил, что специализированные глубоководные аппараты будут продолжать работать в районе, где были найдены обломки, с целью сбора дополнительной информации. Он не уточнил, насколько долго продлится операция.

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Однако он отметил, что, учитывая глубину моря и сложности, связанные с работой на такой глубине, вероятность обнаружения останков погибших крайне низка.

Ранее исследователь Дэвид Мирнс заявил, что обломки, найденные в районе поиска пропавшего батискафа, предположительно, являются посадочной рамой и задней крышкой подводного аппарата. Эксперт, который дружит с двумя пассажирами с судна, рассказал, что принадлежность этих фрагментов к батискафу подтвердил президент клуба, который «напрямую связан» с кораблями.

Sky News также сообщал со ссылкой на анализ экспертов, что источником звуков в районе пропажи «Титана», о которых 20 и 21 июня сообщала береговая охрана США, оказался фоновый шум океана. О помощи в поисках батискафа начали просить пилотов, пролетающих над Атлантикой. Так, летчик Йохан Коэн рассказал, что во время пролета его попросили в течение 20 минут внимательно последить за водой.