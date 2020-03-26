https://static.news.ru/photo/a9ebdb1e-6f65-11ea-9ab4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер из Калифорнии, 21-летний американец по имени Ларс, облизал сиденье унитаза ради популярности в соцсети TikTok, но вскоре после этого заразился коронавирусом.

Молодой человек решил поучаствовать в челлендже. Видео с облизыванием унитазов начали активно распространяться в TikTok. В социальной сети их назвали «коронавирусным челленджем». Всё, что нужно было сделать его участникам — это облизать сиденье в уборной в общественном месте, передаёт Daily Mail.

Ролик юноши был опубликован 20 марта. Спустя два дня он поделился видео из больницы и сообщил, что у него диагностировали коронавирус. В настоящее время ролик недоступен, как и аккаунты Ларса: его страница в TikTok неактивна, а профиль в Twitter заблокирован, уточняет Lenta.ru.

Молодой человек подражал популярному TikTok-блогеру Аве Луизе. Девушка одной из первых сделала пост с облизыванием унитаза. Для съёмки она выбрала туалетную комнату в самолёте. Позже вирусное видео было удалено из её профиля в TikTok. Луиза пояснила, что тщательно продезинфицировала туалетное сиденье, прежде чем облизывать его.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Ольга Бузова с блогером Давидом Манукяном решили высмеять панику, которая связана с распространением коронавируса в стране. Жители России опустошают магазины, скупая гречку и туалетную бумагу. Звёздная пара записала ролик. В нём Манукян приносит своей возлюбленной упаковку туалетной бумаги, после чего на него бросается Бузова с поцелуями.