«Обезьяны не пострадали»: Маск учится возвращать зрение слепым Маск анонсировал возвращающий зрение чип компании Neuralink

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск объявил о новом амбициозном проекте, анонсировав разработку мозгового импланта, который позволит вернуть зрение слепым. Об этом предприниматель написал в соцсети Х (Twitter).

Разрешение на первых порах может быть низким, как на ранних приставках Nintendo, однако в конечном счете может достигнуть уровня нормального человеческого зрения, — заявил Маск.

Он уточнил, что новый продукт компании Neuralink будет называться Blindsight. При этом чип, по словам миллиардера, поможет стать зрячим не только лишившимся зрения людям, но даже тем, кто уже родился слепым.

Даже если кто-то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим, что сможем восстановить зрение, — написал Маск.

Он добавил, что имплант сейчас испытывают на обезьянах. По словам миллиардера, ни одно животное в ходе эксперимента не пострадало.

Ранее сообщалось о том, что первый пациент с вживленным в мозг нейрочипом компании Илона Маска Neuralink 29-летний Нолан Арбо научился играть в шахматы силой мысли. Молодого человека парализовало восемь лет назад в результате несчастного случая, а теперь благодаря импланту он может двигать курсор по шахматной доске на экране ноутбука. Как отметил пациент, после вживления чипа его жизнь изменилась.