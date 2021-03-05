Обезьян впервые привили экспериментальной вакциной от коронавируса

https://static.news.ru/photo/af4cb526-7dcc-11eb-b945-96000091f725_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Нескольких человекообразных обезьян в зоопарке Сан-Диего привили экспериментальной вакциной от COVID-19, которая была разработана специально для животных американской фирмой Zoetis. Вакцинация прошла после того, как восемь горилл из сафари-парка заразились коронавирусом после контакта с работником этого зоопарка.

Это заставило нас понять, что другие наши обезьяны находятся в опасности. Мы хотели сделать всё возможное, чтобы защитить их от этого вируса, потому что мы действительно не знаем, как он повлияет на них, — рассказала San Diego Union-Tribune главный специалист по охране природы зоопарка Сан-Диего Надин Ламберски.

У привитых обезьян побочных реакций на вакцину отмечено не было, скоро они должны пройти тестирование на уровень антител к коронавирусу.

Американская фармацевтическая компания Zoetis начала разработку вакцины от COVID-19 для кошек и собак в феврале прошлого года после того, как в Гонконге у собаки обнаружили вирус.

Как писал NEWS.ru, уровень смертности от коронавируса у животных может быть выше, чем у человека. Об этом сообщил зоолог и сотрудник Сколковского института науки и технологии Илья Гомыранов, комментируя информацию о том, что в США восемь горилл в зоопарке Сан-Диего заразились COVID-19. По его словам, уже бывали случаи, когда приматы тяжело болели и умирали из-за вирусов, вызывающих у людей обычную простуду.

Он добавил, что у специалистов почти сразу после появления COVID-19 в популяции людей появились опасения за здоровье диких и домашних животных. Гомыранов подчеркнул, что наибольший страх вызывает передача вируса самым близким родственникам человека — шимпанзе, гориллам и орангутангам, а также другим приматам, многие из которых находятся на грани исчезновения и живут сплочёнными группами на небольшой территории.

По мнению зоолога, несмотря на то что многие зоопарки закрыты для посетителей, инфекцию к животным могут занести рабочие с бессимптомным течением. А так как, например, гориллы живут группами, то инфекция может распространиться среди всей семьи.