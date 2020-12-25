Обещавшего «неустанно работать» в Рождество Трампа заметили в гольф-клубе

https://static.news.ru/photo/82da0154-4697-11eb-a74c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Действующего президента США Дональда Трампа, который заявлял, что в Рождество, 25 декабря, будет «неустанно работать» на благо американцев, заметили на поле для гольфа.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила график американского лидера, который 23 декабря отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго в штате Флорида. В нём говорится, что глава государства в Рождество «будет продолжать неустанно работать на благо американского народа», у него назначено «много встреч и звонков».

Однако утром 24 декабря Трамп, по данным издания Business Insider, отправился в свой гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. По подсчётам газеты, это уже 317-й день, который он проводит на поле для гольфа, будучи президентом.

Хотя во время своей предвыборной кампании 2016 года Трамп заявил, что он будет «редко покидать Белый дом», на поле для гольфа он провёл почти год, будучи главнокомандующим, — пишет издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в конце ноября президент США Дональд Трамп разозлился на лунку для гольфа в принадлежащем ему гольф-клубе в Стерлинге, штат Виргиния, после неудачного удара.