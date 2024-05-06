Обама заменит Байдена. Но есть один нюанс

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Мишель Обама

В стане американских демократов, формально уже поддержавших выдвижение на второй срок Джо Байдена, замечено брожение. Видимо, несмотря на все судебные преследования Дональда Трампа, в успех «сонного Джо» не очень верят даже его горячие сторонники. Тем более что в последнее время нынешний хозяин Белого дома успел испортить отношения с несколькими категориями своих традиционных избирателей — со студенческой молодежью, протесты которой подавили с неадекватной жесткостью, и иммигрантскими кругами, также недовольными внешней политикой нынешней администрации.

Начать феминизацию власти

Искать и раскручивать новую темную лошадку времени уже нет. Да к тому же демократические круги так и не выдвинули за последние годы ни одного харизматического лидера моложе 70 лет. В результате вот уже несколько месяцев в публичное обсуждение вбрасывается тема возможного выдвижения Мишель Обамы, супруги бывшего президента. Она, по мнению аналитиков, как минимум не провалила роль первой леди Америки.

У экс первой леди действительно есть обаяние и неплохие коммуникативные навыки. Она умело под телекамерами руководила садово-огородными посадками школьников. Но к мыслителям или политическим активистам отнести ее можно с большим трудом. Тем не менее на днях вариант с ее выдвижением вновь стали обыгрывать вполне серьезные американские издания.

Преимущества цветной кандидатки

Конечно, в теории неожиданное выдвижение бывшей первой леди имеет свои преимущества. Во-первых, это жест в адрес небелого населения Америки, доля которого постоянно растет. И не в последнюю очередь за счет волн новых мигрантов, против проникновения которых через границу Америки так упорно выступают республиканцы.

Во-вторых, правление мужа Обамы ознаменовалось принятием ряда социальных мер в пользу неимущей части населения Америки. В первую очередь, в плане медицинского обслуживания, против чего выступал Трамп.

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Бывший президент США Барак Обама стоит рядом с официальным портретом бывшей первой леди Мишель Обамы в Белом доме

Кроме того, выдвижение от Демократической партии нового кандидата прямо на партийном съезде, фактически на финишной прямой президентской гонки, во многом ломает стратегию Дональда Трампа, которая была выстроена на педалировании возрастных слабостей Байдена. И ему придется все менять буквально на ходу.

Недостатки смены декораций

Впрочем, все понимают, что выпуск на политическую арену Мишель Обамы может иметь долгосрочные негативные последствия и для нынешней президентской кампании, и для политической системы Америки в целом. Начнем с того, что сами участники партийного съезда могут счесть себя обманутыми, поскольку уже немало сил было вложено в поддержание шатающегося имиджа Байдена. А раскол на партийном съезде может повлечь за собой переход части демократов на сторону Трампа, учитывая, что партии в Америке не имеют, как в Европе, постоянных мощных аппаратов управления активом.

К тому же такой ход станет косвенным признанием неспособности Джо Байдена отбыть еще один президентский срок. А значит, всей Америке просто несколько месяцев дурили голову, внушая, что голова у президента работает, как у сорокалетнего.

Наконец, многие тут вспомнят ленинскую цитату о каждой кухарке, которую можно будет научить управлять государством. Пост президента США и так в последнее время имиджево обесценивается. А так исчезнут последние иллюзии по поводу самостоятельности глав Америки в принятии решений в стране, которой де-факто руководит «глубинное государство».

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