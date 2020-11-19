Обама вспомнил своё предсказание о президентстве Трампа

https://static.news.ru/photo/fd70f46c-2a5f-11eb-a37f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ting Shen via www.imago-images.de/Global Look Press

Экс-президент США Барак Обама рассказал изданию El Pais о своём сбывшемся предсказании относительно нахождения у власти Дональда Трампа.

По его словам, он ещё в 2016 году знал, что Трамп будет хозяином Белого дома не более одного срока.

Я не ожидал, что будет избран Дональд Трамп. Однако я полагал, что если это произойдёт, это будет один срок. В этом я был прав, — сказал он.

Обама также отметил, что опечален результатами правления своего преемника. По его словам, Трамп нанёс Штатам и всему миру значительный ущерб, а также породил раскол в американском обществе.

Когда я покидал Белый дом, США были сильной страной, — посетовал он.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Официально их итоги пока не оглашены. По предварительным данным, победу одержал соперник Трампа — демократ Джо Байден. Однако действующий президент этого не признаёт и утверждает, что в ходе голосования было допущено множество фальсификаций.

Ранее NEWS.ru писал, что Обама в своих мемуарах «Земля обетованная» поделился впечатлениями о лидерах некоторых стран мира. Так, экс-президента Франции Николя Саркози он сравнил с «задиристым петухом», а российского лидера Владимира Путина — с «воспитанными по законам улиц суровыми боссами, которые в былые времена управляли Чикаго».