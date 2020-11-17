Обама рассказал о своём удивлении при получении Нобелевской премии

https://static.news.ru/photo/fe749b22-28d2-11eb-94f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: mpi04/MediaPunch/Global Look Press

Бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама заявил, что удивился, когда узнал о получении Нобелевской премии мира. Он не понял, за что ему вручили награду.

О вручении премии политику рассказал пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс примерно в 06:00 9 октября 2009 года. Обама спросил, за что получил награду, но «Гиббс тактично оставил этот вопрос без ответа», написал политик в своей книге «Земля обетованная». Глава государства сразу рассказал об этом своей жене Мишель.

В сентябре 2020 года действующий глава государства Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Неваде, заявил, что Обама получил Нобелевскую премию мира, как только занял свой пост. Политик уверен, что его предшественник даже не знает, за что получил её.

В 2009 году Нобелевский комитет объяснил вручение Обаме премии его усилиями по укреплению международной дипломатии и сотрудничеству народов. По завещанию Нобеля, премию мира дают человеку, который «добился наибольших успехов либо сделал больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

В 2020 году, как писал NEWS.ru, норвежский Нобелевский комитет присудил премию мира Всемирной продовольственной программе. Её отметили за предпринятые действия в борьбе с голодом, за вклад в установление мира в зонах конфликтов, а также за деятельность в качестве главенствующей силы по предотвращению использования голода как орудия конфликтов и войны.