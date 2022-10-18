Обама призвал определить рамки поддержки Киева

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Барак Обама

США должны определить рамки поддержки Украины, заявил бывший американский президент Барак Обама в интервью Pod Save America. По его мнению, это необходимо сделать, чтобы избежать открытого противостояния с Россией.

Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО, — сказал он.

Обама также считает, что США и союзникам следует определиться с тем, какое оружие должно поставляться на Украину. При этом сам экс-президент отказался назвать рамки такой помощи.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ необходимо еще больше систем противовоздушной обороны (ПВО). Ранее украинский лидер Владимир Зеленский жаловался на нехватку такого оружия, отмечая, что ВСУ располагают только 10% необходимого числа систем ПВО.