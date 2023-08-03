Обама предупредил Байдена, что Трамп является сильным соперником на выборах

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Бывший президент США Барак Обама предупредил американского лидера Джо Байдена о том, что позиции его оппонента Дональда Трампа на выборах 2024 года являются более сильными, чем многие считают в правящей Демократической партии, написала газета The Washington Post со ссылкой на источники. Об этом Обама сказал действующему главе Белого дома в приватной беседе в конце июня.

По словам собеседников газеты, Обама выразил свои опасения и указал на некоторые политические преимущества Трампа. Среди них наличие большого числа преданных сторонников, лояльная «эко-система» консервативных СМИ, а также поляризованное состояние американского общества.

Источники дали понять, что опасения Обамы связаны не с «политическими способностями Байдена», а с «железной хваткой» Трампа в Республиканской партии. Бывший американский лидер пообещал помочь Байдену выиграть президентскую гонку в 2024 году. В Белом доме оптимистично восприняли эти слова, так как Обама является «самой яркой звездой» среди демократов, написала газета.

Недавно Дональд Трамп заявил, что новые обвинения со стороны администрации Байдена являются попыткой вмешаться в выборы президента 2024 года. Он также назвал обвинения абсолютно надуманными.