Обама перечислил любимые песни уходящего года

https://static.news.ru/photo/2017d0e2-42d6-11eb-a15b-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама опубликовал плейлист с любимыми песнями 2020 года. Часть треков посоветовала слушать его дочь — Саша.

В список вновь попали Бейонсе и Боб Дилан. Речь идёт о совместной композиции певицы с Megan Thee Stallion «Savage (Remix)» и песне «Goodbye Jimmy Reed» с нового альбома фолк-музыканта Rough and Rowdy Ways.

Часть моих любимых песен этого года. Как всегда, меня консультировала наш семейный музыкальный гуру — Саша. Я надеюсь, что вы найдёте новую песню или две, чтобы послушать, — написал Обама.

В перечне из 30 мелодий также оказались работы Джесси Уэйр, Фиби Бриджерс, Waxahatchee, Little Simz, J. Cole, Lil Baby, совместный проект Spillage Village, JID и EarthGang, Мака Миллера, Андерсона Пака и Bad Bunny. Плейлист политик разместил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Накануне он назвал телесериалы, которые ему понравилось смотреть в 2020 году. По словам политика, он много времени уделяет написанию мемуаров«A Promised Land («Земля обетованная»), а кино помогает ему расслабиться. Обама считает, что лучшими в 2020 году стали «Лучше звоните Солу», «В лучшем мире», «Хранители» и «Пацаны». Свой выбор бывший президент США обосновал тем, что в этих историях о суперменах они поднимают вопросы о расовой принадлежности, корпоративной власти, капитализме и СМИ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-президент США Барак Обама составил список фильмов и сериалов, которые больше всего понравились ему в 2020 году. В перечне оказалась картина российского режиссёра Кантемира Балагова «Дылда».