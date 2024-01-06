Обама дал советы Байдену, чтобы Трамп не победил WP: Обама призвал Байдена усилить предвыборную кампанию, чтобы Трамп не победил

Фото: Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Барак Обама

Бывший президент США Барак Обама посоветовал действующему хозяину Белого дома Джо Байдену и его последователям усилить предвыборную кампанию, сообщил со ссылкой на источники обозреватель The Washington Post Тайлер Пейджер. По его словам, Обама очень обеспокоен тем, что республиканец Дональд Трамп может вернуться в президентское кресло.

Обама давно беспокоился о политической силе Трампа, сказав Байдену прошлым летом во время другого частного обеда, что Трамп — более грозный кандидат, чем думают многие демократы. Он назвал чрезвычайно лояльных сторонников Трампа, дружественную Трампу консервативную медиаэкосистему и поляризованную страну в качестве преимуществ для бывшего президента в 2024 году, — сказал Пейджер.

Обозреватель добавил, что, по информации трех источников, Обама с Байденом и его сторонниками обсуждал необходимость реструктуризации кампании. Также политики обговорили возможность наделить штаб демократа полномочиями, которые позволят принимать решения без участия Белого дома. Помимо этого Обама посоветовал визави попросить о помощи своих бывших сотрудников, которые поспособствовали избранию 44-го президента США в 2012 году.

Ранее бывший старший советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод заявил, что возможное отстранение претендента на пост президента США Трампа от участия в выборах «разорвет США на части». Десятки миллионов американцев поддерживают представителя Республиканской партии, который являлся 45-м лидером страны.

Аксельрод, являясь сторонником Демократической партии, признал, что чем больше его соратники пытались выдвинуть против Трампа обвинений, тем больше он становился популярнее. По его словам, если демократы хотят победить Трампа, то им, «вероятно», придется «сделать это на выборах».