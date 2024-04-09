«Об этом шептались»: конгрессмены хотят отправить войска США на Украину Конгрессвумен Тейлор Грин: законодатели хотят отправить войска США на Украину

Фото: МО США

Ряд законодателей хотели бы отправить войска США на Украину, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в ходе выступления перед избирателями, сообщает Newsweek. В их числе она упомянула демократов и ту часть республиканцев, которая выступает против экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Я слышала, как об этом шептались на разных собраниях: они хотели бы отправить наших дядей, наших двоюродных братьев и наших сыновей на это поле битвы, на Украину, — заявила Тейлор Грин.

По мнению политика, действующие власти США рассматривают Украину как «один из штатов». Она призвала прекратить оказывать помощь Киеву.

Ранее глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон играет с огнем, затевая дискуссии об отправке войск на Украину. По его словам, власти на Западе демонстрируют политический инфантилизм, будто не осознавая риски эскалации и разрастания кризиса на Украине.

Экс-разведчик США Скотт Риттер также отмечал, что госсекретарь Энтони Блинкен мог уведомить Макрона, что Вашингтон не поддержит ввод европейских войск на Украину. По его словам, французскому лидеру, вероятно, сообщили о тяжелых последствиях подобного шага.