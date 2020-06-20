Ньюйоркцы стали чаще стрелять после отказа от ряда подразделений полиции

https://static.news.ru/photo/c9a658d0-b2d6-11ea-86fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look press

Жители Нью-Йорка на этой неделе в два раза чаще устраивали стрельбу после расформирования некоторых подразделений полиции, работавших в штатском и занимавшихся борьбой с уголовными преступлениями.

На этой неделе сообщалось о 28 случаях стрельбы в Нью-Йорке и 38 пострадавших. По данным источников New York Post, как минимум пять человек умерли от полученных ранений. В прошлой году за эту неделю сообщалось лишь о 12 случаях стрельбы.

Ранее шеф нью-йоркской полиции заявил, что некоторые подразделения будут расформированы — около 600 служащих переводятся на другие должности, уточняет РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, массовые протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда вынудили губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо начать реформу полиции в штате. По его словам, полиция не имеет возможности эффективно выполнять свои обязанности, поскольку между силовиками и обществом нет доверия. Губернатор подчеркнул, что необходимо восстановить это доверие.

На прошлой неделе законодательное собрание штата Нью-Йорк приняло пакет законопроектов, направленных на реформу местной полиции. В одном из них прописано, что стражи порядка могут получить 15-летний тюремный срок, если будут применять против задержанных удушающие приёмы и это приведёт к смерти человека. Предлагается отправлять на рассмотрение генпрокурору штата все случаи, когда невооружённый человек погиб в стычке с полицией. Также рассматривается возможность раскрывать данные о деятельности полиции, пожарных и тюремных надзирателей без их письменного согласия.

В мае полиция Миннеаполиса обнародовала видеозапись задержания 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, снятую нательной камерой стража порядка. Мужчина скончался после того, как один из правоохранителей сдавил его шею коленом. На кадрах видно, как полицейский уверяет пассажиров машины Флойда, что на место едет скорая. После смерти Джорджа Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а в крупнейшем городе Миннесоты начались беспорядки. Протестующие поджигают здания и устраивают погромы в магазинах. В ходе протестов погиб по меньшей мере один человек: владелец ломбарда застрелил предполагаемого мародёра.