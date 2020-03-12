https://static.news.ru/photo/3d3f7e8e-64cb-11ea-a21e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/ dpa/Global Look Press

Нью-Йорк вводит режим ЧС и переводит часть работников на дистанционный режим. До 12 апреля отменяются все шоу на Бродвее.

Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио. Сейчас в Нью-Йорке болеют коронавирусом 95 человек, находятся на карантине 29, на добровольном карантине — 1784 жителя, пишет New York Times.

Уверяю вас, никто из нас не хотел этого делать. Но это именно тот момент, когда это необходимо, — приводит издание слова градоначальника.

Мэр добавил, что последние 24 часа были «очень отрезвляющими». А кризисный период может затянуться на полгода.

Согласно решению главы города, 10% сотрудников переводятся на дистанционный режим работы — это примерно 35 тысяч человек. С 13 марта по решению губернатора штата запрещаются собрания в «500 и более человек». Школы, дома престарелых, больницы, общественный транспорт будут продолжать работать.

Сейчас в штате коронавирус официально подтверждён у 328 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бельгия отменяет все массовые мероприятия и закрывает школы из-за коронавируса. Такое решение принял Совет безопасности страны, принявший беспрецедентные меры для защиты от инфекции.