Нью-Йорк отчитался о рекордном числе смертей от коронавируса

Коронавирусная инфекция унесла жизни 731 жителя штата Нью-Йорк — это максимальная суточная смертность с начала эпидемии в Соединённых Штатах, заявил губернатор Эндрю Куомо.
Нью-Йорк уже потерял более 3,2 тысячи жителей, уточнил Куомо.
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Заражение коронавирусом обнаружили у 378,3 тысячи американцев. Жертвами болезни стали почти 12 тысяч жителей США.
Как писал NEWS.ru, к 7 апреля начавшаяся в декабре мировая пандемия коронавируса охватила около 1,3 миллиона человек. Более 74 тысяч пациентов погибли, выздоровели 284 тысячи.
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