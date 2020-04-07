Нью-Йорк отчитался о рекордном числе смертей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/865c63ce-78f4-11ea-8ffc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Коронавирусная инфекция унесла жизни 731 жителя штата Нью-Йорк — это максимальная суточная смертность с начала эпидемии в Соединённых Штатах, заявил губернатор Эндрю Куомо.

Нью-Йорк уже потерял более 3,2 тысячи жителей, уточнил Куомо.

По информации «Интерфакса», число жертв коронавируса 7 апреля превысило количество погибших во время террористических актов 11 сентября 2001 года, когда после столкновения захваченных самолётов с небоскрёбами в Нью-Йорке погибли 2753 человека.

Заражение коронавирусом обнаружили у 378,3 тысячи американцев. Жертвами болезни стали почти 12 тысяч жителей США.

Как писал NEWS.ru, к 7 апреля начавшаяся в декабре мировая пандемия коронавируса охватила около 1,3 миллиона человек. Более 74 тысяч пациентов погибли, выздоровели 284 тысячи.