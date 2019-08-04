https://static.news.ru/photo/e4ec4892-b6cf-11e9-a542-fa163e074e61_660.jpg Фото: Greg Sorber/Global Look Press

Генеральное консульство России в Нью-Йорке находится в постоянном контакте с властями американского штата Огайо, где произошла стрельба. По данным ведомства, информация о пострадавших гражданах РФ не поступала.

3 августа с.г. в г.Дайтон (штат Огайо) произошла стрельба, в результате которой погибло 9 человек, 27 раненых. Генконсульство России в Нью-Йорке находится в контакте с представителями властей и правоохранительных органов штата. — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) August 4, 2019

Информация о погибших и пострадавших российских гражданах к настоящему моменту не поступала, — говорится на официальной странице генконсульства в социальной сети Twitter .

Информация о погибших и пострадавших российских гражданах к настоящему моменту не поступала.

Генконсульство держит ситуацию на контроле. — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) August 4, 2019

В городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 человек. Полиции удалось установить личность подозреваемого. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы. В нём он сообщает, что «защищает страну от иностранного нашествия». Преступник считает, что это пагубно влияет на культуру и экономику США.

В Дейтоне (Огайо) жертвами стрельбы другого злоумышленника стали как минимум девять человек. Ещё по меньшей мере 16 человек обратились в больницы с ранениями.

Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин выразил соболезнования американскому коллеге Дональду Трампу в связи с трагическими инцидентами.