Фото: Greg Sorber/Global Look Press

Генеральное консульство России в Нью-Йорке находится в постоянном контакте с властями американского штата Огайо, где произошла стрельба. По данным ведомства, информация о пострадавших гражданах РФ не поступала.

Информация о погибших и пострадавших российских гражданах к настоящему моменту не поступала, — говорится на официальной странице генконсульства в социальной сети Twitter.

В городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 человек. Полиции удалось установить личность подозреваемого. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы. В нём он сообщает, что «защищает страну от иностранного нашествия». Преступник считает, что это пагубно влияет на культуру и экономику США.

В Дейтоне (Огайо) жертвами стрельбы другого злоумышленника стали как минимум девять человек. Ещё по меньшей мере 16 человек обратились в больницы с ранениями.

Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин выразил соболезнования американскому коллеге Дональду Трампу в связи с трагическими инцидентами.

News.ru в соцсетях