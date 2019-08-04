Генеральное консульство России в Нью-Йорке находится в постоянном контакте с властями американского штата Огайо, где произошла стрельба. По данным ведомства, информация о пострадавших гражданах РФ не поступала.
3 августа с.г. в г.Дайтон (штат Огайо) произошла стрельба, в результате которой погибло 9 человек, 27 раненых. Генконсульство России в Нью-Йорке находится в контакте с представителями властей и правоохранительных органов штата.
— Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) August 4, 2019
Информация о погибших и пострадавших российских гражданах к настоящему моменту не поступала, — говорится на официальной странице генконсульства в социальной сети Twitter.
Информация о погибших и пострадавших российских гражданах к настоящему моменту не поступала. Генконсульство держит ситуацию на контроле.
— Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) August 4, 2019
В городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 человек. Полиции удалось установить личность подозреваемого. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы. В нём он сообщает, что «защищает страну от иностранного нашествия». Преступник считает, что это пагубно влияет на культуру и экономику США.
В Дейтоне (Огайо) жертвами стрельбы другого злоумышленника стали как минимум девять человек. Ещё по меньшей мере 16 человек обратились в больницы с ранениями.
Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин выразил соболезнования американскому коллеге Дональду Трампу в связи с трагическими инцидентами.