NYTimes: в Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу в метро, ранены 13 человек

По меньшей мере 13 человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы на станции метро 36th Street в районе Sunset Park в Нью-Йорке, сообщает газета The NYTimes. Инцидент произошёл утром 12 апреля на самой платформе станции метро.

О случаях летального исхода не сообщается.

По предварительным результатам пострадали 13 человек, один из них в критическом состоянии, сообщила полиция США. Газат сообщает, что американская полиция разыскивает человека, на котором был надет оранжевый жилет рабочего и противогаз.

Полиция прибыла на станцию метро 36th Street в 8:30 утра по местному времени, сообщила сотрудница отдела полиции в Нью-Йорке. Она добавила, что в сообщении об инциденте также говорилось о задымлении внутри подземной станции.

Ранее в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) произошла стрельба, в результате которой было убито шесть человек, ещё 9 получили ранения. Отмечается, что преступление было совершено в центре города.

До этого в Сакраменто неизвестный устроил стрельбу в одной из церквей. Он убил четверых человек, трое из которых были его детьми, а затем совершил самоубийство.

В городе Думас в штате Арканзас ранее произошла стрельба на автомобильном шоу, один человек погиб, ещё 20 получили ранения. В числе пострадавших были дети.