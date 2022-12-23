NYT: Зеленский не смог договориться о поставках танков и ракет из США

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Президент Украины Владимир Зеленский не смог договориться с американским руководством о поставках Киеву танков и дальнобойных ракет, пишет The New York Times. Тем не менее автор материала считает, что Зеленский еще может получить желаемое, несмотря на заявления США о нежелании отправлять летальное оружие на Украину.

Триумфальный визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон завершился обещанием США поддержать Украину еще на миллиарды долларов, но не тем, чего он хотел больше всего: американскими боевыми танками, истребителями и высокоточными ракетами большой дальности, — говорится в статье.

Сообщается, что одобренная президентом США Джо Байденом поставка комплекса Patriot представляет собой лишь одну из пяти заявок руководства Украины. В то же время пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США «привержены предоставлению оборудования, в котором нуждается Украина», хотя и отказался сообщить подробности.

Ранее американский президент заявил, что передача Украине батареи ЗРК Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, так как данное вооружение поставляется Киеву не для нападения на российские территории. В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош предположил, что вскоре после поставок комплексов Patriot США могут перебросить на Украину истребители F-15 и F-16 для защиты аэродромов и мест базирования сухопутных войск. Это, по его словам, может стать новым этапом эскалации конфликта на Украине.