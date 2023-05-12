NYT: Зеленский готовит Запад к провалу наступления

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, заявив о переносе контрнаступления ВСУ, стремился снизить ожидания от операции, пишет The New York Times. Кроме того, таким образом он пытался усилить давление на союзников ради наращивания поставок оружия и техники, считают авторы издания.

Украинские военные и политические аналитики заявили, что Зеленский был прав в отношении сохраняющихся недостатков перед операцией, которая скоро должна начаться, как надеются Украина и ее сторонники. <...> Они также указали на другие возможные мотивы, стоящие за его высказываниями: оказать давление на союзников, чтобы они увеличили поставки, снизить ожидания от контрнаступления и сбить с толку Кремль относительно намерений Киева, — написали в издании.

Руководитель отдела региональной безопасности и конфликтологии киевского фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина согласилась с этой точкой зрения, добавив, что интервью Зеленского было «частью политического заявления» с целью ускорить военную помощь от союзников.

Ранее бывший офицер спецназа и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени перестанут функционировать. По его мнению, это случится из-за отсутствия руководства. Матвийчук отметил, что украинские военные на грани коллапса на фронте, так как у них нет командного состава.