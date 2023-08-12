NYT: ВСУ потеряли более 150 тысяч военных с начала спецоперации

Фото: МО Украины

Западные чиновники и эксперты считают, что Вооруженные силы Украины с начала проведения спецоперации потеряли убитыми и ранеными более 150 тысяч военных, сообщает New York Times. По информации газеты, в стране также растет количество украинцев, которые пытаются избежать военной службы.

Хотя Киев и не раскрывает данные потерь, по подсчетам западных чиновников и аналитиков, более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены, — отмечается в материале.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за июль составили более 20,8 тысячи военных. Кроме этого, в ходе боев украинские войска потеряли более двух тысяч единиц различного вооружения, включая немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley и артиллерийские системы M777.

Военный корреспондент Евгений Поддубный отметил, что украинским войскам становится все сложнее закрывать бреши в обороне. Этим, по его словам, объясняются огромные потери в ходе контрнаступления, где ВСУ не прорвали первую линию обороны ВС РФ. Заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин оценил ежедневные безвозвратные потери ВСУ в 700–800 человек в день. По его мнению, украинской армии «уже не хватает кадров», поскольку восполнить потери недостаточно подготовленными мобилизованными нельзя.