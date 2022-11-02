NYT: «военные лидеры» России обсуждали применение ядерного оружия NYT: «военные лидеры» России обсуждали применение тактического ядерного оружия на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газета The New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников, утверждает, что российские «военные лидеры» обсуждали возможности, а также сроки применения тактического ядерного оружия на Украине. Согласно информации издания, соответствующие данные, полученные американской разведкой, были озвучены в правительстве США в середине октября. Российская сторона пока не комментировала эту информацию.

NYT подчеркивает, что президент России Владимир Путин не принимал участия в этом разговоре, однако само обсуждение темы применения ТЯО вызвало встревоженность в администрации главы Белого дома Джо Байдена.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби отказался давать какие-либо комментарии касательно подробностей разговора российских «военных лидеров». Тем не менее Кирби указал, что США не видят признаков подготовки России к удару тактическим ядерным оружием.

Мы с самого начала ясно дали понять, что комментарии России о потенциальном использовании ядерного оружия вызывают глубокую озабоченность и мы относимся к ним серьезно. <...> Мы продолжаем следить за этим, насколько это в наших силах, и мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится к такому использованию, — заявил чиновник.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков убежден, что постоянное обращение к теме ядерного оружия со стороны Запада безответственно. По словам представителя Кремля, такая тенденция наблюдается как на официальном уровне, так со стороны СМИ. Спикер Кремля указал, что Москва не собирается участвовать в подобной «накачке».