NYT: в США испугались последствий конфискации российских активов NYT: в Вашингтоне опасаются, что конфискация российских активов подорвёт статус США

Фото Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация Белого дома опасается, что возможная конфискация замороженных активов Центробанка России подорвёт в глазах других стран статус США как надёжного инвестиционного партнёра. Данный сценарий в Вашингтоне вызвал сопротивление из-за юридических и репутационных последствий, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций, — подчёркивается в публикации.

В издании считают, что к вопросу о передаче Киеву замороженных российских активов в США, в отличии от ряда европейских стран, относятся «гораздо более осторожно».

При этом в США хранится только часть российских средств, большая же часть депонирована в Европе, в том числе в Швейцарии, поэтому дискуссии о конфискации активов внутри администрации Байдена продолжаются.

Одним из аргументов противников конфискации называется то, что после такого шага Вашингтона центробанки некоторых стран могут переориентировать свои активы из долларов в другие валюты, уточнили в издании.

Ранее стало известно, что попытка передачи замороженных российских активов Украине может оказаться опасной для Запада. Об этом предупредила журналистка Financial Times Джиллиан Тетт. По её мнению, подобный шаг приведёт к утрате доверия, на котором основана вся экономика и политика евроатлантического сообщества. При этом она напомнила, что для такого шага нет никаких юридических оснований.