https://static.news.ru/photo/7191b40a-b106-11e9-8be0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ringo Chiu/Global Look Press

Система MCAS, которая отвечает за улучшение характеристик манёвренности на Boeing 737 MAX, не проходила независимое тестирование в США.

Ошибки в её работе могли привести к двум катастрофам самолётов этого типа, которые разбились в Эфиопии и Индонезии, сообщает NYT , ссылаясь на источники среди сотрудников Федерального авиационного управления (ФАУ) и компании Boeing.

По данным издания, эксперты ФАУ не до конца понимали, как работает система MCAS на новых самолётах.

Появившаяся у четвёртого поколения Boeing функция нужна для предотвращения сваливания при полёте на низкой скорости с опущенным носом.

Источники NYT рассказали, что эксперты ФАУ не проводили на стадии сертификации независимые тесты разработанной Boeing системы и не собирали данные о её работе.

Проблема заключалась в том, что на первых этапах разработки процесс контролировали «относительно неопытные» эксперты, рассказали собеседники американского издания.

На более поздних этапах, по их словам, ответственность за одобрение MCAS и вовсе лежала на компании. Поэтому делиться данными тестов с ФАУ корпорации Boeing не пришлось, пояснили источники.

В итоге регулятор не знал о проблемах, которые могли возникать у системы, а сертификацию прошла версия, опирающаяся на показания одного датчика.

Комментируя эту информацию, авиационные власти США подчеркнули, что все необходимые тесты были проведены в соответствии со стандартами.

Процессы сертификации Федерального агентства по авиабезопасности хорошо отработаны и последовательно помогают разрабатывать безопасные конструкции самолётов, — цитирует NYT заявление регулятора.

При этом издание сообщает, что сейчас федеральные прокуроры выясняют, насколько процесс сертификации новых самолётов достаточен для обеспечения безопасности полётов.

Ранее News.ru писал, что эксплуатация самолётов данного типа приостановлена в США и других странах после двух авиакатастроф. В марте 2019 года Boeing этой модификации, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В результате трагедии погибли все пассажиры и члены экипажа лайнера — 157 человек. В ноябре 2018 года разбился такой же самолёт индонезийской Lion Air. Прекращение полётов самолётов данной модели обернётся для Boeing потерей $5,6 млрд во втором квартале 2019 года.