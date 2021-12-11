NYT: Удары секретного спецотряда США привели к гибели многих сирийцев

Решения секретного спецподразделения США в Сирии привели к жертвам среди гражданского населения. Группа направляла удары военных против «Исламского государства» (террористическая организация. запрещена в РФ). Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на данные бывших и действующих представителей разведки.

По информации издания, секретный отряд Talon Anvil действовал в Сирии с 2014 по 2019 годы. В состав группы входили менее 20 человек. Они занимали комнату с мониторами, где координировали удары американских ВС. При участии спецгруппы американские войска выпустили 112 тысяч бомб и ракет против террористов. В качестве целей для ударов выбирали автоколонны, командные центры, заминированные машины и отряды боевиков.

Как рассказали те. кто работал с бойцами подразделения, сообщили, что бойцы группы пренебрегали правилами защиты мирного населения, это беспокоило военных и сотрудников ЦРУ. В результате их действий гибли фермер, дети, целые семьи местных жителей, спасавшихся от боевых действий.

Они были беспощадно эффективны и хорошо выполняли свою работу. Но они также совершили много плохих ударов, — сказал один из собеседников издания,

При этом приказы об ударад передавали не высокопославнные чиновники, а «онсительно низкоранговые представители спецназа «Дельта». При этом пилоты периодически выражали отказ в бомбардировке, поскольку им указывали на сомнительные цели в густонселённых районах. Также некоторые члены отряда не участвовали в операции, когда речь шла об ударах по людям, которые «не участвовали в боевых действиях».

О ситуации с ударами руководству жаловалисьб высокопоставленные разведчики ЦРУ. Кроме того, по данным экспертов, за время работы группы число гражданских жертв неуклонно росло, увеличившись в итоге в 10 раз по сравнению с числом жертв при аналогичных ударах в Афганистане.

Ранее сообщалось, что в результате авиационного удара США против главаря группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в России) пострадали шесть человек, в том числе ребёнок. Все шестеро пострадавших — члены одной семьи. По словам главы семьи Ахмада Касима, взрыв произошёл в тот момент, когда он с женой и четырьмя детьми ехал в автомобиле. В результате удара машину изрешетило шрапнелью. При этом целью был мотоциклист, которого пытался обогнать Касим.