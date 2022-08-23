NYT: Трамп хранил в поместье более 300 секретных документов

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп хранил в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида) не менее 300 секретных документов. Среди секретных материалов оказались бумаги Центрального разведывательного управления, Агентства национальной безопасности и Федерального бюро расследований, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что около 150 засекреченных документов Трамп в январе передал Национальному управления архивов и документации США. Остальные секретные бумаги представители Трампа в июне передали Минюсту США, также часть их была изъята в ходе обыска в Мар-а-Лаго в начале августа.

Сейчас у представителей Белого дома находятся 26 коробок с материалами, которые хранил Трамп, из них 11 комплектов секретных материалов, считая один комплект с грифом «совершенно секретно», уточнило издание.

Трамп связал обыск со своим предстоящим участием в выборах президента США в 2024 году. 12 августа указывалось, что агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, некоторые из которых были помечены грифом «совершенно секретно» и не должны были вывозиться из специальных государственных учреждений. Также было вывезено около 20 коробок с вещами и папки с фотографиями.

15 августа Дональд Трамп заявил, что ФБР могло подкинуть улики во время обысков в его поместье. По словам политика, во время обыска сотрудники спецслужбы запретили снимать их действия на видео, а также находиться в одних помещениях с ними. При этом бывший глава государства снова подчеркнул, что готов сотрудничать с ФБР.