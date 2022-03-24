NYT: США разработают ответные меры на случай ядерного удара Москвы

Белый дом сформировал команду из должностных лиц для разработки сценариев ответных действий Вашингтона на случай, если Москва применит ядерное оружие. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники. Специальная группа «Тигр» была создана через четыре дня после начала спецоперации России на Украине.

Ранее команда чиновников уже приняла непосредственное участие в разработке «методичек» по введению санкций против России, увеличению численности войск в странах НАТО и вооружению украинских войск. Сейчас группа изучает варианты ответов на возможный ядерный удар Москвы, а также гипотетическое нападение России на конвои с оружием на территории стран НАТО. При этом чиновники полагают, что вероятность применения РФ ядерного оружия мала.

«Тигр» также пытается определить грань, пересечение которой может побудить НАТО применить военную силу на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране. По его словам, это предусмотрено концепцией национальной безопасности России.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».