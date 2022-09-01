NYT: США ограничили продажи ряда чипов в Россию и Китай

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Вашингтон ввел ряд ограничений на продажу чипов, которые используются для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай, пишет The New York Times. Отмечается, что по новым правилам производители графических процессоров Nvidia и AMD обязаны предоставить правительству экспортные лицензий на продажу двух видов высокопроизводительных чипов. Американские власти таким образом рассчитывают ограничить использование полупроводников в военных целях Москвой.

Компании — производители графических процессоров Nvidia и AMD заявили, что правительство теперь требует наличия экспортных лицензий на продажу двух видов высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах, — сказано в публикации.

В настоящее время обе компании продолжают работать на российском рынке, но ограничили свой ассортимент.

Финская компания Wihuri Group ранее запретила продавать технику для уборки улиц, оставшуюся на российских складах. При этом компания не делала никаких официальных заявлений об уходе с российского рынка. Wihuri Group открыла свой завод в России в 2019 году в индустриальном парке «Орион» в Левашово. Многие финские бренды, такие как Valio, Hesburger, Fazer, S-Group, Paulig и «ЮИТ», уже объявили об уходе с российского рынка. Некоторые из них планируют продолжить выпуск продукции в стране после передачи бизнеса российским предпринимателям и смены названия.