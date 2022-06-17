NYT: сотрудники SpaceX лишились работы из-за открытого письма против Маска

Фото: NASA/Global Look Press

Американская компания SpaceX лишила работы тех сотрудников, которые ранее опубликовали открытое письмо с критикой поведения главы фирмы Илона Маска, пишет The New York Times. Издание ссылается на лиц, которые знают эту ситуацию изнутри.

Газета отмечает, что генеральный директор Гвин Шотуэлл разослала письма всем сотрудникам SpaceX. В них служащих предупредили, что провели расследование ситуации с открытым письмом и уволили всех, кто был к этому причастен.

У нас слишком много критически важной работы, и нам не нужен подобный чрезмерный активизм, — приводит издание слова из письма генерального директора.

Пока остается неизвестным, сколько именно человек попали под сокращение из-за открытого письма с критикой Маска и его высказываний в социальной сети Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что против Илона Маска и его компаний Tesla Inc. и SpaceX подали иск на сумму в $258 млрд из-за продвижения ими криптовалюты Dogecoin. В исковом заявлении утверждается, что Маск и его компании создали мошенническую схему для манипуляции стоимостью Dogecoin.