NYT: сотни сотрудников Twitter решили уволиться после ультиматума Маска

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сотни сотрудников Twitter решили уволиться после ультиматума нового владельца компании Илона Маска, предложившего им работать «долгими часами и с высокой интенсивностью» или же уволиться, получив трехмесячное выходное пособие, сообщает газета New York Times со ссылкой на корпоративные источники. Отмечается, что Маск привлек к работе некоторых инженеров и менеджеров из других своих компаний, включая Tesla, однако многие из них только знакомятся с тем, как работает служба социальных сетей.

К моменту истечения дедлайна в 17:00 по местному времени (01:00 мск 17 ноября) сотни сотрудников Twitter, похоже, решили уйти с трехмесячным выходным пособием, — сказано в материале.

Точное число решивших уйти не называется, однако, по данным газеты, увольнение стольких сотрудников в столь сжатые сроки поставило под вопрос эффективность работы Twitter. В самом Twitter стал популярным хештег #RIPTwitter, поскольку пользователи задавались вопросом, не приведет ли это к перебоям в работе сервиса. Часть пользователей начала выкладывать мемы надгробий с эпитафией сервису или шутить, что в итоге в компании остался всего один сотрудник. Некоторые пользователи заявили, что переходят в другие соцсети.

Ранее Маск разослал сотрудникам письмо с заявлением, что Twitter «должен быть жестким, если хочет двигаться вперед», остающимся предстоят «долгие часы работы каждый день с предельной напряженностью», а проходной балл будут давать только за исключительную работу. Таким образом, работников компании поставили перед жестким выбором.

Бизнесмен также допустил, что компания может обанкротиться. Об этом он заявил в первом обращении к сотрудникам. Банкротство компании возможно в том случае, если она не начнет приносить больше денег. Предупреждение прозвучало через две недели после закрытия сделки по приобретению платформы за $44 млрд. За это время предприниматель успел уволить половину сотрудников Twitter, а оставшимся запретил работать в удаленном режиме. Отныне они должны проводить в офисе не менее 40 часов в неделю.