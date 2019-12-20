Газета The New York Times заявила о возможности проследить за президентом США Дональдом Трампом по базе GPS. По данным издания, геолокацию американского лидера удалось вычислить в течение всего нескольких минут.
В рамках проекта «Частная жизнь» журналисты
Журналисты отметили, что им также удалось установить личности владельцев телефонов, от которых исходил сигнал, включая президентского советника по национальной безопасности и известного сенатора. Спецслужбы США пока эту информацию не комментируют.
Ранее экс-директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми признал себя виновным в том, что сотрудники ведомства вели слежку за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен