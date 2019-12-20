https://static.news.ru/photo/f6b0c86e-23b2-11ea-939d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Газета The New York Times заявила о возможности проследить за президентом США Дональдом Трампом по базе GPS. По данным издания, геолокацию американского лидера удалось вычислить в течение всего нескольких минут.

В рамках проекта «Частная жизнь» журналисты проанализировали 50 миллионов сигналов с мобильных аппаратов в период с 2016 по 2017 год, принадлежащих 12 миллионам американцев. Установить нахождение Трампа в день приезда в США премьер-министра Японии помог сотрудник Секретной службы охраны президента. Газета отследила сигнал от его мобильного телефона. Согласно выводам специалистов, сначала глава Белого дома переместился из поместья во Флориде в гольф-клуб. Там прошла личная встреча с Синдзо Абэ, после чего они отправились обедать. Позже они вернулись во Флориду, чтобы посмотреть поместье Трампа, и провели деловой ужин.

Журналисты отметили, что им также удалось установить личности владельцев телефонов, от которых исходил сигнал, включая президентского советника по национальной безопасности и известного сенатора. Спецслужбы США пока эту информацию не комментируют.

Ранее экс-директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми признал себя виновным в том, что сотрудники ведомства вели слежку за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году, писал NEWS.ru.