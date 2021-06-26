NYT: семейному бизнесу Трампа грозит уголовное дело

Семейный бизнес экс-лидера США Дональда Трампа — компания Trump Оrganization — может стать объектом уголовного расследования, передаёт газета The New York Times со ссылкой на источники. Обвинения фирме, вероятно, выдвинут в течение нескольких дней.

О расследовании деятельности Trump Оrganization, связанном с дополнительными льготами, предоставленными членам руководства, прокуратура Манхэттена рассказала адвокатам Трампа.

По данным журналистов, разбирательство — часть другого расследования деловых связей Трампа, например, в отношении финансового директора Trump Оrganization Аллена Вайселльберга. Однако то, что обвинения могут предъявить самой компании, стало известно впервые.

Надзорные органы интересуются привилегиями, которые Трамп и его «детище» предоставили Вайселльбергу и другим топ-менеджерам, включая десятки тысяч долларов на образование одного из внуков Вайселльберга в частной школе, а также арендную плату за квартиры и автомобили. Прокуратура выясняет, фиксировались ли льготы в отчётности Trump Оrganization и платились ли с них налоги.

Ранее сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыск в квартире бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Они изъяли все электронные девайсы — компьютеры и другую оргтехнику, после чего Джулиани назвал оперативные действия «бесконтрольными», проведёнными в попытке «подставить» хозяина квартиры. Он добавил, что агенты спецслужбы появились перед дверями его квартиры в 6 часов утра.