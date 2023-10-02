NYT: Россия намерена испытать крылатую ракету с ядерным зарядом

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»

Издание The New York Times сообщает, что Россия, вероятно, намерена провести испытание или уже испытала экспериментальную крылатую ракету с ядерной боеголовкой. Автор статьи Райли Мэллен утверждает, что об этом свидетельствует передвижение авиатехники и другого транспорта РФ на полигоне архипелага Новая Земля, эти данные были получены со спутниковых снимков. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным NYT, речь идет о ракете «Буревестник». Мэллен со ссылкой на спутниковые данные пишет, что технику на полигоне на архипелаге видно на снимках Planet Labs от 20 сентября, на них также изображен тягач, размеры которого соответствуют размерам эта крылатой ракеты.

Возможность проведения этого испытания автор также аргументирует тем, что на стартовой площадке было перемещено на 15 метров защитное покрытие, которое прикрывает ракету от непогоды. Кроме того, журналист утверждает, что активность на полигоне была замечена 28 сентября.

Автор отметил, что российское руководство в конце августа рекомендовало самолетам избегать зоны полигона и объявило ее временно опасной, как это происходило в рамках предыдущих испытаний. Рекомендации несколько раз продлевались, сейчас они действуют до 6 октября, уточняет он.

Мэллен не стал утверждать, состоялось ли испытание «Буревестника» или его только планируют осуществить, поскольку такие маневры засекречены, а места, где они проходят, находятся на удаленном расстоянии. NYT предполагает, что на архипелаге могли проходить тесты как ракетного двигателя, так и отдельных компонентов этого снаряда.

Ранее командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш сообщил, что российские бомбардировщики Ту-160 оснастили новыми крылатыми ракетами Х-БД. По его словам, новые вооружения имеют дальность более 6,5 тысячи километров.

По некоторой информации, Х-БД способна преодолевать расстояние от 7,5 до 8,5 тысячи километров. Помимо этого, ракету могли оснастить разделяющейся боеголовкой, которая может поражать две цели на удалении друг от друга на 100 километров.