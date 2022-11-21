NYT подтвердила вину Киева в убийстве российских военнопленных Газета New York Times подтвердила вину Украины в убийстве российских военнопленных

Фото: marion pietz/imagebroker.com/Global Look Press

Газета The New York Times подтвердила вину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в убийстве российских военнопленных. По данным издания, украинские солдаты совершили военное преступление.

Комментируя видео с расстрелом военнопленных, которое распространилось в соцсетях, медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар заявил, что после сдачи в плен военные считаются выведенными из строя или некомбатантами.

При этом украинские солдаты стреляли в безоружных бойцов противника. Более того, они ничего не сделали, чтобы помочь им, бросив на месте, добавил Хаар.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине занимается изучением видео, на котором, предположительно, украинские военные расстреливают российских пленных. В ООН подчеркнули, что все подобные происшествия должны быть расследованы должным образом.