NYT: план Запада по ослаблению России нефтяным эмбарго провалится NYT: нефтяное эмбарго ЕС скорее навредит мировой экономике, чем России

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Поэтапный отказ стран ЕС от импорта российской нефти может нанести удар по мировой экономике. При этом доходы Москвы от экспорта данного энергоресурса, с расчётом на которые принималось эмбарго, вряд ли пострадают, заявил обозреватель Клиффорд Краусс в статье, опубликованной New York Times.

Они надеются, что их действия заставят российские нефтедобывающие компании закрыть скважины, поскольку в стране не очень много нефтехранилищ, где она может хранить топливо, пока ищет новых покупателей. Однако эта попытка опасна и может провалиться. Если цены на нефть будут существенно расти, общие российские доходы от её продажи уменьшатся незначительно, — пояснил Краусс.

Автор публикации отметил, что если высокие цены на нефть вырастут ещё, то на себе это почувствуют именно в Европе и США. В подобной ситуации европейские компании начнут искать нефть для своих нефтезаводов. Причём, такую, которую смогут перерабатывать так же легко, как и российскую.

Периодически может даже возникать дефицит определённых видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники, — добавил Краусс.

Ранее стало известно, что глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф заявил: страны Евросоюза ожидают рост инфляции и ценовой шок после их решения начать поэтапный отказ от закупок нефти у России. С высокой долей вероятности высокие цены на нефть станут ещё выше, а уменьшение доходов России от продажи нефти можно ожидать только в долгосрочной перспективе, отметил он.