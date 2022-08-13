NYT: писатель Рушди после нападения может остаться без глаза NYT: писатель Рушди после нападения в США находится на ИВЛ и может потерять глаз

Фото: M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

Салман Рушди

Писатель Салман Рушди, на которого совершили нападение в США, находится на искусственной вентиляции легких. В настоящее время он не может говорить и, вероятно, лишится одного глаза, сообщает газета New York Times со ссылкой на агента писателя.

Издание отмечает, что на Рушди напали 12 августа перед его выступлением на сцене института в штате Нью-Йорк. Он получил по меньшей мере два ранения ножом — в шею и живот. Его госпитализировали.

Агент Рушди, Эндрю Уайли, прислал обновленную информацию о его состоянии незадолго до 19:00 в пятницу (суббота 2:00 мск), заявив, что Рушди находится на ИВЛ и не может говорить, — подчеркнуло издание.

В New York Times уточнили, что у писателя были перерезаны нервы руки, а его печень получила повреждение после удара ножом.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди перед его лекцией в городе Чаутоква. Мужчина выбежал на сцену к писателю и несколько раз ударил его. Писатель упал на пол, нападавшего задержали.