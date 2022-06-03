NYT: Пентагон изучал захваченную на Украине российскую технику

Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

Пентагон - штаб-квартира Министерства обороны США

Представители Пентагона изучали технику российских войск, захваченную на Украине, утверждает издание New York Times. По данным источников, для этого они посетили Украину в мае.

С помощью увеличительных стекол, отверток и деликатного прикосновения паяльника двое мужчин из следственной группы, которая отслеживает оружие, вскрыли российские боеприпасы и оборудование, захваченные по всей Украине, — говорится в сообщении.

Специалисты Пентагона разобрали небольшие лазерные дальномеры, секции наведения крылатых ракет и несколько разных беспилотных летательных аппаратов. По их данным, российское оружие собрано из деталей, производимых в США и Евросоюзе, таких как микрочипы, печатные платы, двигатели, антенны и другое оборудование.

В сообщении также отмечается, что санкции, введенные Америкой и ЕС, касаются и экспорта этих комплектующих. Утверждается, что рестрикции ограничили возможности России в производстве нового оружия на замену утраченного в ходе специальной военной операции.

Ранее США и Германия решили предоставить Украине дальнобойные вооружения, способные достичь целей в России. По мнению экспертов, поставки таких снарядов могут изменить расстановку сил.