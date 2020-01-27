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Газета The New York Times назвала инженера-перебежчика Оскара Себорера шпионом, информация которого позволила Советскому Союзу создать атомную бомбу вслед за Соединёнными Штатами.

Себорер был четвёртым советским шпионом, проникшим в лабораторию в Лос-Аламосе, где сконструировали первую в мире атомную бомбу. Инженер ознакомился с устройством бомбы лучше остальных агентов «и, вероятно, сыграл ключевую роль в том, что СССР смог быстро её скопировать», пишет The New York Times.

По информации издания, еврейская семья Себореров перебралась в США из Польши и оказалась частью сети связанных с советской разведкой жителей Нью-Йорка. Оскар Себорер проработал в Манхеттенском проекте в 1945–1946 годах, занимаясь разработкой схем запуска детонаторов атомных бомб. В 1951 году учёный бежал в СССР вместе со старшим братом Стюартом и его семьёй.

Американский историк Алекс Веллерштейн заявил NYT, что Советский Союз потратил много времени именно на разработку детонатора бомбы. Первые схемы похожего устройства появились в СССР в июне 1946 года — через четыре месяца после ухода Себорера из Лос-Аламоса.

Как писал NEWS.ru, бывшие российские разведчики Андрей Безруков и Елена Вавилова назвали растущее число шпионских скандалов в 2019 году следствием «роста мировой напряжённости».