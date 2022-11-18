NYT: на Западе не догадывались об объеме ракетного арсенала России New York Times: на Западе не знают реальный объем ракетных запасов России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Газета New York Times заявила, что украинские и западные должностные лица долгое время говорили о якобы заканчивающихся запасах ракет у России. Однако Москва продолжает регулярно бить ракетами по Украине, отмечается в публикации.

Бывший полковник корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан рассказал изданию, что только малая часть чиновников на Западе может иметь четкое представление о состоянии ракетного арсенала у Москвы.

Мало кто из западных чиновников имеет четкое представление о статусе российского арсенала или точно знает, сколько осталось ракет, — подчеркивается в публикации.

Кансиан напомнил, что по мнению западных военных, Россия давно начала хранить ракеты и оружие на случай «войны с НАТО».

Ранее китайский портал Baijiahao сообщил, что Россия способна ликвидировать американскую армию даже без применения ядерного арсенала. По мнению журналистов, чтобы уничтожить США, будет достаточно российских ракетных войск, перед которыми Вашингтон окажется бессильным, поскольку Москва обладает мощным ракетным арсеналом.