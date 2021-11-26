NYT: экс-министр обороны США подал в суд на Пентагон

Бывший министр обороны США Марк Эспер подал в суд на Пентагон. Причиной стал запрет военного ведомства на публикацию большой части мемуаров экс-министра, где он рассказывает о своей работе в администрации президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times.

Эспер был уволен Трампом после поражения на последних выборах президента. Свою книгу с названием «Священная клятва» экс-министр планирует выпустить в мае 2022 года. Он позиционирует произведение как «полную и неприукрашенную историю нации, особенно в её сложные периоды».

Однако Эсперу не удалось донести до читателя абсолютно всё, что он намеревался. И это стало поводом обратиться в суд.

Существенный фрагмент текста изымается из публикации под предлогом секретности. Изъятый текст необходим для изложения важных историй, затрагиваемых в рукописи, — говорится в иске экс-министра, который он подал в федеральный суд по столичному округу Колумбия.

Марк Эспер в своём иске обвинил действующую американскую администрацию в ущемлении конституционных прав, защищаемых первой поправкой о свободе слова. Своё обращение в суд бывший министр и начинающий писатель называет единственным доступным способом полностью донести свою историю до американского народа.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон раскрыл стратегию сдерживания России. По его словам, НАТО и союзникам следует активнее действовать в отношении Москвы, чтобы ослабить власть Кремля над странами «серой зоны», которые являются потенциальными кандидатами для членства в Альянсе.