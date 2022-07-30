NYT: Блинкен вопреки всем отказывается признать РФ «спонсором терроризма» NYT: Блинкен сопротивляется активным призывам признать Россию «спонсором терроризма»

Фото: Freddie Everett/State Department/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен

На госсекретаря США Энтони Блинкена оказывается давление в связи с его нежеланием признать Россию «государством — спонсором терроризма», пишет The New York Times. Несмотря на это, он решительно сопротивляется подобной риторике, поскольку, по его мнению, данный шаг уничтожит остатки дипломатии между государствами.

В течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление, чтобы он официально объявил Россию «государством — спонсором терроризма», ярлык, который в настоящее время сохраняется за Северной Кореей, Сирией, Кубой и Ираном. Но несмотря на эмоциональную привлекательность, Блинкен сопротивляется шагу, который может заставить его наложить санкции на союзников США, которые ведут бизнес с Россией, и может уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой, — говорится в материале.

О том, что эксперты американской администрации изучают, соответствует ли Россия критериям для внесения её в список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине, Госдеп сообщил ещё в начале июня. Именно это ведомство составляет список стран — спонсоров терроризма. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению США, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».

Внесение в такой список чревато широкомасштабными санкциями в отношении попавших в перечень стран. Меры могут приниматься против юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю с находящимися в списке странами.

Предложение внести Россию в список государств — спонсоров терроризма поддержали президент Украины Владимир Зеленский, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, а также весь сенат Соединенных Штатов. Несмотря на это, Блинкен считает, что это чрезвычайная мера, к которой не стоит сейчас прибегать.

29 июля Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Госсекретарь США рассказал, что диалог с российским коллегой получился откровенным и прямолинейным. Дипломаты обсудили ситуацию на Украине, а также возможность обмена российских и американских граждан, находящихся в заключении в США и России.